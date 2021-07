포스트 코로나 시대 한국 관광…'안전·비대면·간소화' 방점

[아시아경제 최동현 기자] 이르면 이달 말부터 트래블 버블(여행안전권역)을 통한 국제관광 재개 가능성이 커지면서 여행업계에서 관련 논의와 준비가 한창이다. 최근 코로나19 확산세가 커지고 변이 바이러스도 기승을 부림에 따라 정부 당국은 ‘안전’을 최우선으로 놓고 조심스레 전략을 수립중이다. 공항·항공 측에서는 비대면과 출입국 절차 간소화에 방점을 찍은 시스템 구축에 힘을 쏟고있다.

인천 중구 파라다이스시티에서 열리고 있는 한국관광박람회에서는 올 하반기 재개될 한국의 국제관광에 대한 전문가들의 논의가 이뤄지고 있다. 특히 지난 5일부터 9일까지 이어진 행사에서는 국내외 관광 분야 정부기관과 업계 전문가들이 포스트 코로나 시대의 여행에 관한 주제로 다양한 의견을 교류했다.

한국은 어떤 전략으로 하반기 국제관광을 준비하고 있을까. 한국관광공사는 현재 구미주(캐나다·영국·미국·독일), 중국·일본, 기타 등 3개 그룹의 시장으로 나눠 국제관광을 단계별로 추진중이다. 구미주는 백신접종률이 높아 시장 회복 속도가 가장 빠를 것으로 보고있다. 한국의 관광 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 중국과 일본은 국가 간 정책결정에 따라 급격한 교류 재개 가능성이 있어 예의주시 하고있다. 특히 관광공사는 이달 23일 개최하는 도쿄 하계올림픽과 2022년 개최 예정인 베이징 동계올림픽이 중요한 전환점이 될 것으로 보고있다. 기타 지역의 경우 국가별 코로나19 상황을 지켜보면서 트래블 버블 체결 등으로 대응한다는 방침이다.

주상용 한국관광공사 국제관광실장은 "국제관광 재개는 코로나19 상황에 따라 불확실성이 큰 것이 사실"이라며 "트래블 버블이 지속적으로 유지되기 위해서는 안전관광이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

한국에서 트래블 버블을 통해 해외 여행이 가능해지는 시점은 7월 말이나 8월 초로 예상된다. 지난달 30일 한국과 트래블 버블 협약을 체결한 사이판(미국령 북마리아나제도)이 첫 번째 대상지다. 이 밖에 괌·싱가포르·대만·태국 등도 차례로 하늘길을 열 전망이다. 향후 백신접종 진행 상황에 따라 아시아·태평양을 넘어 미국과 유럽 등지로 트래블 버블이 확대될 가능성도 있다.

한국 정부가 트래블 버블을 추진할 때 단방향보다는 쌍방향 교류가 우선시돼야 한다는 주장도 나왔다. 권장욱 동서대 관광학부 교수는 "모든 외교의 출발은 상호 호혜"라며 "우리가 일방적으로 관광객을 보내거나 상대국 관광객만 받으면 그 과정에서 여행업계에 불균형이 발생한다"고 말했다. 그는 이어 "정치적 갈등 관계에 있는 중국과 일본의 경우 국가가 아닌 지역 단위의 트래블 버블 추진도 고려해 봐야 한다"라며 "양국의 교류가 늘고 경제 발전에 기여한 결과물이 생기면 정치적 문제를 해결하는데도 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

해외여행을 위한 관문인 공항 측에서도 트래블 버블 관련 준비에 만전을 기하고 있다. 특히 인천공항은 방역강화와 더불어 ‘디지털 헬스 패스’ 플랫폼을 구축하는 데 주력하고 있다. 디지털 헬스 패스는 코로나19 여파로 국가 간 이동이 차단됨에 따라 국민들의 안전한 해외 출·입국을 지원하기 위해 고안된 코로나19 검사결과·백신접종 인증 시스템이다. 정세연 인천국제공항공사 공항산업기술연구원은 "인천공항은 현재 생체 정보를 통한 신원확인, 서류준비, 탑승처리, 면세품 구매 등의 시스템 구축을 진행중"이라며 "이는 방역 절차에 따라 늘어나게 된 출입국 시간을 간소화 하는 데 도움이 될 것"이라고 설명했다.

국내 항공업계도 출입국을 간소화 하기 위해 국제항공운송협회(IATA)와 협력해 ‘트래블 패스’를 속속 도입하고 있다. 트래블 패스란 여행객이 각 국가에 입국하기 위해 반드시 필요한 코로나19 검사 결과를 휴대폰에 설치된 애플리케이션을 통해 즉시 확인할 수 있도록 한 일종의 ‘디지털 건강증명서’다. 대한항공은 지난 5월부터 트래블 패스 시범 운영에 들어갔다. 티웨이항공은 국내 저비용항공사(LCC) 최초로 지난달부터 트래블 패스를 시범 운영하고 있다.

