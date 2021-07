[아시아경제 이정윤 기자] 도쿄올림픽의 홋카이도 일부 경기도 무관중으로 치러진다.

10일 교도통신 등에 따르면 도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회는 홋카이도 삿포로시 소재 스타디움인 '삿포로돔'에서 예정된 남녀 축구 1차 리그를 전부 무관중으로 진행하기로 했다고 전날 밤 발표했다.

조직위는 낮 시간대에 시작하는 시합은 경기장 정원의 50% 이내에서 최대 1만명까지 관람객을 입장시킨다고 9일 오후 밝힌 바 있지만 결국 방침을 변경했다.

앞서 조직위 등은 도쿄도, 사이타마·가나가와·지바현 등 전체 경기장의 약 80%가 있는 수도권 4개 광역자치단체에서 무관중 시합을 한다는 방침을 밝혔다.

무관중 경기 방침이 확산하면서 전체 750개의 세션으로 구분된 관람권 중 29개 세션만 유효한 상태이며 약 96%의 세션이 무관객 경기를 하게 되는 것으로 전해졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr