한국 골프 꿈나무 축제 'N.J 컵' 골프대회 창원서 열린다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 한국 골프 꿈나무들의 축제인 N.J 컵 골프 대회가 경남 창원에서 열린다.

학교법인 남제학원은 골프 인구의 저변 확대와 골프 초등학생 꿈나무 육성 활성화를 위해 제5회 N.J 컵(남제학원 이사장배)을 개최한다고 9일 밝혔다.

올해로 5회차를 맞이하는 N.J 컵은 지역 대회가 적은 아쉬움을 해소하기 위해 남제학원이 2017년 8월 직접 대회를 창설해 전국규모로 자리 잡았다.

8월 12일부터 13일까지 창원 컨트리클럽에서 펼쳐지는 이번 대회는 스트로크플레이로 치러진다.

참여 대상은 전국에서 초등학교를 재학 중인 골프 꿈나무면 누구나 참여할 수 있다.

참가비는 없으며, 신청은 창원남중·고등학교 행정실로 우편 또는 팩스로 신청서를 양식에 맞게 작성해 보내면 된다.

상금은 남초부, 여초부 각각 1등 장학금 100만원, 2등 50만원 3등 30만원씩이며, 4~10위까지는 상장과 상품을 수여한다.

대회에 관한 더욱 자세한 사항은 창원남중·고등학교 행정실로 문의하면 된다.

