英 연구진 "코로나19 감염 아동·청소년, 사망 확률 0.01%"

[아시아경제 김초영 기자] 18세 이하 어린이·청소년은 코로나19에 걸리더라도 중증에 시달리거나 사망에 이를 확률이 극히 낮다는 연구 결과가 나왔다.

8일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면 영국 연구진은 국민보건서비스(NHS) 의료 기록과 다른 나라의 데이터 등을 활용해 코로나19 감염 어린이들의 중증 진행과 사망 확률을 분석한 연구 결과를 사전 공개했다. 아직 독립 전문가의 평가는 거치지 않았다.

연구진이 지난해 3월1일부터 이번해 2월28일까지 잉글랜드 지역에서 코로나19에 감염됐던 18세 이하 46만9982명을 대상으로 분석한 결과 99.995%가 생명에 지장이 없었던 것으로 나타났다. 코로나19 양성 판정을 받은 뒤 숨진 61명 중에서도 코로나19와 관련해 사망한 이는 25명에 불과했다.

연구에 따르면 어린이의 코로나19 사망 위험은 어른과 마찬가지로 기저 질환이 있을수록 커지는 것으로 확인됐다. 코로나19 관련 25명의 사망자 중 15명은 기저질환이 있었고, 이 중 4명이 만성질환을, 3명이 다기관 염증 증후군을 갖고 있었다.

다만 연구진은 뇌나 신경, 호흡기 질환을 앓고 있는 어린이의 경우 코로나19로 사망할 확률이 높다고 전했다. 또 당뇨병, 천식, 심혈관 질환 등을 앓고 있을 경우에는 중환자실에 입원할 가능성이 크다고도 설명했다.

이번 연구는 델타 변이가 확산하기 전 진행됐다. 연구진은 변이가 어린이들의 중증 질환이나 사망 확률을 높인다는 증거는 아직 발견하지 못했다고 밝혔다.

