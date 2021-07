홍준표 "국회의원 절반으로 감축하자"…정부부처 축소 등 행정개편 공약

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 9일 국회의원 정원 축소, 중앙 부처 통합 등 정부조직 개편 방향을 제시했다. 홍 의원은 도 등을 폐지하고 자지단체를 40개 내외로 개편하는 등 행정개혁도 예고했다.

9일 홍 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "선진국 시대에 걸맞는 행정조직 개편도 이제 이루어져야 할 때"라면서 "청와대에는 단임제 대통령제의 폐해를 막기 위해 미래 전략실 설치가 시급하고, 행정 각부는 통폐합 하여 현재 18개부처를 10여개 부처로 개편해야 할 때"라고 밝혔다.

이어 "복잡한 부처 이름도 단순화 하고 공공기관 통폐합도 추진하여 구조조정을 해야 할 때"라면서 "AI시대를 맞아 도(道)를 폐지하고 전국을 40개 내외 자치단체로 개편하여 지방정부,중앙정부 2단계 행정조직으로 개편하고 지방 분권화도 본격적으로 시행해야 한다"고 주장했다.

국회 정원 축소 등도 공약했다. 그는 "국회도 비례대표제를 폐지하고 국회의원수를 150명으로 축소해야 하고, 시대에 동 떨어진 국회의원 불체포특권은 폐지 해야 한다"며 "진정한 선진강국시대를 맞이 하기 위해서는 이제 시대에 동떨어진 행정조직 개편부터 착수해야 할 때"라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr