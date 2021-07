대구시, 유흥시설 방역수칙 강화 … 확진 업소 역학조사 완료까지 영업중단

방역수칙 위반업소는 1차 위반 경고→운영중단 10일

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시는 8일부터 유흥시설 등 3199개소(유흥주점, 단란주점, 동전노래연습장 제외한 노래연습장)에 대해 코로나19 재유행 차단을 위한 방역수칙 특별강화에 돌입했다고 9일 밝혔다.

이번 조치는 최근 부산지역 유흥시설 관련 확진자가 다수 발생하고 수도권을 포함해 전국적으로 20~30대들이 자주 이용하는 유흥시설, 주점 등의 밀집지역에서 확진자 발생 사례가 증가하고 있는 데 따른 것이다.

이에 따라 확진자 발생업소는 기존에는 소독완료 후 바로 영업재개가 가능했으나, 앞으로는 역학조사 완료 시까지 영업을 중단해야 한다. 유흥시설 확진자 발생 시 감염경로 파악이 어려운 여건을 감안한 조치다.

이와 함께 '감염병예방법 시행규칙' 개정·시행에 따라 방역수칙을 위반한 시설에 대해서는 행정조치가 강화된다. 출입자 명단 관리, 마스크 착용 등의 방역지침 및 소독, 환기 등 시설관리에 대한 방역지침을 1차로 위반한 경우 지금까지는 경고 처분을 받았지만 앞으로는 개정안에 따라 운영중단 10일 처분이 가능해진다.

채홍호 대구시 행정부시장은 "현재 수도권을 중심으로 확진자가 급속도로 증가하고 있으며, 4차 유행이 우려되는 엄중한 시기인 만큼 코로나19 재유행이 현실화되지 않도록 시설 관리자 및 이용자 모두가 방역수칙을 잘 지켜주길 바란다"고 당부했다.

