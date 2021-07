[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 송혜교가 고혹적인 미모를 뽐냈다.

송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 "그리고.. B cut"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 독보적인 매력을 발산하며 시크하고 몽환적인 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다.

한편 송혜교는 차기작으로 올 하반기 SBS 방송 예정인 '지금, 헤어지는 중입니다' 를 준비 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr