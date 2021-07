[종목속으로]이베이 품은 정용진의 승부수…신세계그룹 DNA '온라인·디지털'

디지털 기업 대전환…부동산 중심 자산 '디지털 자산화'

오프라인+SSG+이베이 시너지로 '미래 유통' 선점 박차

[아시아경제 이선애 기자] "얼마가 아니라 얼마짜리로 만들 수 있느냐가 의사결정의 기준입니다". 이베이코리아 인수와 관련해 내놓은 정용진 신세계그룹 부회장의 발언에 담긴 의미는 무엇일까. 그가 강조한 인수 효과는 바로 온·오프라인 통합 생태계 구축에 따른 시너지 효과다. 이제 신세계그룹은 사업구조를 '온라인과 디지털'로 180도 전환한다. 신세계그룹이 이처럼 과감한 체질전환에 주력하는 것은 디지털 기술의 발전으로 이커머스 시장이 급성장하고 있으며, 소수 상위 사업자로 빠르게 과점화되고 있기 때문이다.

◆신세계그룹의 디지털 트랜스포메이션= 9일 통계청에 따르면 국내 이커머스 시장은 2016년 약 65조원 규모에서 2020년 약 160조원으로 2.5배 가량 성장했으며, 향후 2025년까지 연평균 10% 이상 성장할 것으로 예상된다. 이러한 가운데 2020년 기준 상위 3개 사업자가 전체 시장의 약 43%를 점유하는 등 막대한 영향력을 과시하고 있으며, 고객을 락인(lock in)하고 신규 고객을 유치하기 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

이에 신세계그룹은 국내 이커머스 시장의 선도 기업으로 입지를 구축하기 위한 항해를 본격적으로 시작했다. 이베이코리아 인수 후 이마트 부문 내 온라인 비중이 약 50%에 달할 것으로 보여 미래사업의 중심축이 온라인과 디지털로 대전환은 빠르게 이뤄질 것으로 보인다. 신세계그룹은 "이베이코리아 인수로 디지털 트랜스포메이션을 가속화하고, 사업구조를 '온라인&디지털'로 빠르게 재편해 국내 이커머스 시장에서 선도적 사업자로 자리잡겠다"고 강조했다.

비전은 이마트, 신세계백화점의 오프라인 역량 뿐만 아니라 장보기몰 SSG닷컴, 국내 최대 규모 셀러(판매자)기반으로 비식품 경쟁력이 강한 이베이코리아의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 한 상호 시너지 효과를 극대화해 온·오프라인 통합 확고한 국내 1위 유통 사업자가 되는 것이다.

비전의 동력은 압도적인 고객 풀에서 찾는다. 이베이코리아 가입자 수는 2016년 1700만명에서 2020년 2100만명으로 지속 증가하는 추세다. 2017년 론칭한 유료멤버십 스마일클럽 가입자도 2018년 100만명에서 2020년 270만명으로 2년 새 2.7배로 늘어났다. 스마일클럽 가입자들이 보여주는 충성도도 남다르다. 2020년 기준 스마일 클럽 고객의 연간 평균 구매금액은 320만원을 기록했는데, 이는 일반 고객 연간 평균 구매금액 50만원의 6배가 넘어선다. 이베이코리아의 연간 거래액의 50%가 스마일클럽 회원에 기반할 정도이다.

여기에 이마트, 백화점, SSG닷컴, 스타필드 등 신세계그룹의 2000만명의 고객이 더해지면 최고의 고객 경쟁력을 가질 것으로 기대된다. 아울러 SSG닷컴의 장보기 역량과 이베이코리아의 다양한 구색 간 상호 보완을 바탕으로, 극강의 경쟁력을 갖춘 완성형 이커머스 사업모델을 구현할 수 있다는 점도 빼놓을 수 없다.

SSG닷컴은 이마트와 연계해 국내 최고의 장보기 역량을 보유하고 있는 것으로 평가 받고 있다. 이베이코리아의 경우 국내 최대규모인 14만셀러를 보유하고 있으며, 비식품 부문에서 다양한 구색을 확보하고 있어 오픈마켓 영역 강자로 군림하고 있다.

신세계그룹은 "이베이코리아를 인수하게 되면서 신선, 가공 식품뿐만 아니라 생활용품, 가전과 패션에 이르기까지 전 상품에 대한 교차 판매가 가능해지며, 통합 매입에 따른 바잉 파워 강화·가격 경쟁력 확보를 토대로 완성형 이커머스 모델을 구현할 수 있게 됐다"고 설명했다.

이지영 NH투자증권 연구원은 "이베이코리아가 보유한 플랫폼 영향력과 IT 역량, 그리고 이마트가 보유한 물류 및 MD 역량이 결합해 쿠팡과 같이 커머스의 전 과정이 수직계열화된 사업자(End to End Commerce)로의 도약이 기대된다"면서 성장 모멘텀이 충분하다고 전했다.

◆시너지 효과 극대화= 그 동안 신세계그룹이 국내 최고 유통기업으로서 쌓아온 오프라인 운영 노하우와 물류 역량을 이베이코리아와 결합하면 시너지 효과는 극대화될 것이란 게 전문가들의 분석이다.

박은경 삼성증권 연구원은 " 이마트가 이커머스 사업에 공격적인 투자를 시작했다는 점에서 장기적 밸류에이션 리레이팅의 시발점일 가능성이 열려 있다"면서 "50조원에 이르는 이마트+이베이코리아의 압도적인 거래대금을 기반으로, 이마트가 대규모 물류투자를 단행하면서 본격적인 시너지 창출 및 경쟁력 향상을 이끌어낼 것으로 기대된다"고 전했다.

신세계그룹은 최첨단 온라인 풀필먼트(상품 보관·포장·출하·배송 일괄 처리) 센터를 3곳을 보유하고 있는 SSG닷컴의 노하우를 바탕으로 향후 4년간 1조원 이상을 온라인 풀필먼트 센터에 집중 투자한다는 계획이다. 이렇게 되면 이베이코리아의 셀러들은 SSG닷컴 온라인 풀필먼트 센터의 전국적 물류망을 활용해 당일 배송이 가능해질 뿐만 아니라, 재고관리의 효율성이 높아져 경쟁력이 상승하게 된다.

SSG닷컴 입장에서도 이베이코리아 셀러의 대량 물량을 확보할 수 있어 물류센터 가동률을 높이는 효과를 누릴 수 있다. 이를 통해 양측이 윈윈(win-win)하는 선순환 모델을 구축하고, 투자 효율을 극대화할 수 있다. 아울러 이베이코리아는 전국 160여개 이마트 매장을 비롯 신세계그룹의 7300여곳 오프라인 거점을 온라인 물류 전진기지로 활용해 물류 경쟁력을 대폭 강화할 수 있다.

이진협 유안타증권 연구원은 "이베이코리아 인수는 양질의 무형자산을 확보했다는 것에 의의를 둘 수 있는데, 이베이코리아가 가진 양질의 기술력과 인력 풀 등을 이커머스 사업에 접목 시, 플랫폼 고도화 등 시너지 창출이 가능하다"면서 "풀필먼트라는 것이 단순히 물류창고에 상품을 보관하고 배송하는 것이 아니라 이커머스 플랫폼, 창고, 택배사, 셀러 등의 시스템을 연동하는 개발 작업이 필요하기 때문에 난이도가 높은 서비스로, 이를 장기간 운영해왔다는 것은 이베이코리아의 노하우와 개발 능력을 높이 평가할 수 있는 대목"이라고 설명했다. 더불어 유료멤버십, 간편결제, 스마일카드 등 서비스를 국내에서 선도적으로 시작한 사업자라는 점도 이베이코리아의 무형자산에 대해 긍정적으로 평가할 수 있다고 덧붙였다.

한편 신세계그룹은 디지털 신기술로 촉발된 급변하는 경영환경에 선제적이고 능동적으로 대처하고 미래 유통의 새로운 판을 짜기 위해 수년 전부터 부동산 중심의 그룹 자산을 전략적으로 재배치, 투자재원을 확보함과 동시에 자산의 디지털화도 병행해왔다. 실제 최근 이마트 가양점, 별내 주차장 매각대금 9000억원 및 현재 보유현금 1조원 가량을 가지고 있으며, 자산 효율화를 위해 이마트 점포 등 오프라인 점포를 기반으로 한 자산유통화 방안을 다양하게 검토하고 있어 인수 자금 등은 충분한 것으로 알려졌다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr