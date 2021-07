수원 공군비행장 인근 70개 학교 '소음 심각'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 수원 공군비행장 인근 70개 학교가 '75웨클'(WECPNL) 이상 소음에 시달리고 있는 것으로 조사됐다. 75웨클은 민간 항공기 회사들이 소음에 대해 보상해주는 기준이다.

경기도교육청은 지난해 12월부터 올해 6월까지 군 항공기 소음 피해가 가장 많은 수원 공군 제10전투비행장 인근 10개교를 대상으로 실태 조사를 진행한 결과를 9일 발표했다.

조사는 표집 대상 10개교 소음 측정 결과를 토대로 주변 학교에 미치는 소음 피해 정도를 등고선 지도 형태로 예측하는 방식을 채택했다.

조사 결과 수원 군 비행장 인근 70개 학교(조사 대상학교 포함)에서 민간 항공기 소음 피해 보상 기준인 75웨클(WECPNL) 이상 소음이 측정됐다.

구체적으로는 ▲75웨클 이상 25곳 ▲80웨클 이상 29곳 ▲85웨클 이상 12곳 ▲90교 웨클 이상 4곳 등이다. 학교 급별로는 유치원(공ㆍ사립) 35곳, 초등학교 20곳, 중학교 9곳, 고등학교 5곳, 특수학교 1곳 등이다.

경기교육청은 이에 따라 해당 70개 학교를 소음 피해 학교로 지정하고, 방음창, 냉ㆍ난방 시설 설치 등 소음 피해 지원 방안을 마련하기로 했다.

또 도내 군 비행기 소음 피해 학교에 대한 실태 조사와 지원을 확대하기로 했다.

이승호 경기교육청 교육환경개선과장은 "현행법상 군 비행기 소음 피해 보상 기준이 없어 민간 항공기 소음 피해 기준을 바탕으로 피해 학교에 대한 지원 방안을 마련하고 있다"며 "향후 군 비행기 소음 피해 보상 범위에 학교가 포함되도록 국방부와 관계 기관에 건의해 피해 학교 학생들의 학습권을 보호하고 실효성있는 지원 방안을 마련하겠다"고 강조했다.

