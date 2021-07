네이버 댓글 프로필 공개하자 악플 줄었다

[아시아경제 부애리 기자] 네이버는 뉴스 댓글에 작성자 프로필 사진을 띄운 이후 악성 댓글이 줄어든 것으로 나타났다.

9일 네이버에 따르면 댓글에 프로필 사진을 게시하기 시작한 5월 13일 이후 한 달 동안 악성 댓글을 걸러주는 'AI 클린봇'이 자동 블라인드 처리한 건수는 이전 1개월 대비 16% 감소했다.

네이버는 "AI로 자동 블라인드 되는 비중이 줄어드는 것을 통해 악플 생산 감소 경향을 확인할 수 있었다"며 "프로필 사진을 통해 댓글 활동이 더 쉽게 식별될 수 있음을 고려해 댓글 작성자들이 표현에 더 신중을 기한 영향으로 보인다"고 설명했다.

전체 댓글 작성 수는 8% 줄었고, 작성자 삭제와 규정 미준수 삭제 건수는 각각 7%, 6% 감소했다.

이용자의 댓글 모음을 방문하는 건수는 45% 증가했고, 댓글 모음을 통한 기사 소비도 14% 늘어나는 등 댓글을 단 이용자 개개인에 관한 관심은 증가했다.

댓글 노출을 차단하는 기능 사용은 30% 증가했다.

네이버는 댓글 이용자 차단 횟수를 8일부터 300명에서 500명으로 확대하고, 하반기에는 선호하는 '댓글러' 활동을 팔로우할 수 있는 기능을 제공할 예정이다.

