울진군, LPG 화물차 신차구입 지원 사업 '추가모집'

12~23일 20대 추가로 모집

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 울진군은 오는 12일부터 미세먼지 저감 및 대기환경 개선을 위해 추진 중인 '2021년 LPG 화물차 신차구입 지원 사업' 관련, 20대를 추가로 모집한다고 9일 밝혔다.

지원금액은 대당 400만원(대당)이다. 신청대상은 울진군에 등록된 경유차를 폐차(수출말소 제외)한 후 LPG 1t 화물차를 신차로 구매하는 차량 소유자 또는 기관이다.

신청은 오는 23일까지 환경위생과 방문 또는 우편(등기) 및 온라인(자동차 배출가스 등급제 사이트)으로 가능하다. 기한 내 신청자 중 상반기 예산부족에 따른 미선정 대상자 및 조기폐차 완료자를 우선적으로 선정한다.

이성호 환경위생과장은 "경유차로부터 발생되는 미세먼지는 군민의 건강과 밀접한 관계가 있으니, 노후경유차량 소유자 중 LPG 1톤 화물차 구매를 희망하는 분들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr