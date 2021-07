[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 8일 오후 신길7동 구립 경로당에 방문해 시설 이용 어르신과 인사를 나누고 있다.

채현일 구청장은 최근 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 급격하게 증가함에 따라 지난 1일에 재개관한 경로당을 방문하여 현장에서의 대응 상황을 살피고 어르신들을 만나 안부인사를 전했다.

채 구청장은 어르신들의 일상 회복을 위해 어렵게 재개관 한 만큼 시설 내 감염이 발생하지 않도록 방역 수칙 준수에 적극 협조해주실 것을 당부, 구에서도 구민의 생명과 안전을 지키기 위해 총력을 기울이겠다고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr