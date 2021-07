지하철 방배역 직원 번뜩이는 판단 80대 할머니 1000만 원 지켜

시민 신고로 물품보관함서 당황해 하던 할머니 발견, 보이스피싱 정황 파악해 경찰에 신고... “한번 더 생각한 결과 소중한 고객 돈 지킬 수 있어 다행…재빨리 신고해 준 시민께도 감사

[아시아경제 박종일 기자] 서울 지하철 2호선 방배역 직원이 거금 1000만 원을 보이스피싱 범죄자들에게 전달하려는 할머니를 안심시킨 후 경찰에 신고, 위기 상황을 막았다.

서울교통공사(사장 김상범)에 따르면 8일 오전 10시30분 경 지하철 2호선 방배역 고객안전실에 “한 할머니가 물품보관함 앞에서 불안한 모습을 보이고 있다”는 한 남성의 신고가 들어왔다.

근무 중이던 최재표 부역장이 곧 바로 물품보관함 앞으로 갔더니, 신고자의 말처럼 80대 후반의 한 할머니가 창백한 얼굴로 물품보관함 옆에 쪼그린 채 보따리를 안고 있었다.

최 부역장은 할머니에게 “할머니, 무슨 일이신가요?”라고 물었고, 할머니는 몸을 떨며 “보따리를 물품보관함 안에 잘 넣지 않으면 큰일이 난다”고 간신히 대답했다.

할머니의 말을 들은 최 부역장은 보이스피싱 사기 사건임을 직감했다. 주위를 둘러보니 수상한 인기척도 느껴졌다. 최 부역장은 우선 자신이 물품보관함 조작을 도와주겠다고 할머니를 안심시킨 후 고의로 시간을 지연시키면서 곧바로 경찰에 신고했다.

약 10분 후인 10시 40분 경 방배1파출소 경찰관들이 방배역으로 출동해 할머니를 보호했다. 보따리를 확인한 결과 그 안에 5만원 다발로 현금 1000만 원이 들어있었다. 경찰이 찾아온 것이 확인되자 보이스피싱 범인들도 곧바로 할머니와의 전화를 끊었다.

이후 할머니는 경찰서로 이동한 후 도움을 받아 그 돈을 다시 은행에 입금해 무사히 돈을 지킬 수 있었다. 방배역 인근 땅 재개발 보상금 수령자 명단을 입수한 보이스피싱 범인들이 할머니를 대상으로 삼아 “통장에 돈을 그대로 갖고 있으면 위험하다"고 유혹, 1000만 원을 먼저 인출해 물품보관함에 넣도록 유도하다 저지된 사건이었다.

최재표 방배역 부역장은 “평소처럼 친절히 물품보관함 이용법을 잘 모르는 어르신을 도와드리려 했는데, 할머니의 모습을 보고 한 번 더 생각한 후 위기 상황임을 직감했다. 보이스피싱이 의심되어 바로 신고한 덕분에 할머니의 돈을 지킬 수 있어 다행이다”며 “고객안전실로 상황을 곧바로 신고해 주신 시민께도 감사드린다”고 말했다.

