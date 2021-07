[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 안과광학의료기기글로벌화지원사업단의 참여 기업체 ‘(주)아이메디슨’이 조선대학교병원에 휴대용 손소독제 1만개를 기증했다.

8일 조선대병원에 따르면 전날 열린 기증식에는 정종훈 조선대병원장과 고재웅 안광학사업단장이 참석했다.

이날 아이메디슨 이동필 대표를 대신해 고재웅 안광학사업단장이 기증물품을 정종훈 조선대병원장에게 전달했다.

지난 2015년 설립된 아이메디슨은 콘택트렌즈 관리 용품 등 의약외품을 생산하는 기업이다. 지난해 7월 조선대병원에 손소독제 5000개를 기증하기도 했다.

정 병원장은 “코로나19로 기업계도 어려움을 겪고 있는데 환자와 의료진을 위해 소중한 기부를 해주셨다”고 말했다.

