"ESG경영, 안팎에 적극 알리자"…현대重그룹 ESG협의체 가동

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹은 8일 서울 계동 현대빌딩에서 계열사 11곳의 최고지속가능경영책임자(CSO)로 구성된 그룹 ESG(환경·사회·지배구조)협의체 회의를 가졌다. 협의체 구성 후 처음 열린 이날 회의에서는 ESG경영 현황을 점검하고 탄소중립 등을 위한 실행방안에 대해 의견을 나눴다.

그룹 차원의 ESG 비전과 관련해 컨설팅한 자문기관의 1차 보고를 받는 한편 각 계열사별 ESG 성과를 공유했다. 환경이슈가 전 세계적으로 부각되고 있는 점을 감안해 환경정보를 공개하는 방안을 두고 토의했다고 회사는 전했다. 앞으로 평가기관이나 투자자 등 다양한 이해관계자의 정보공개 요구에 적극 대응키로 했다.

탄소중립을 위해서는 현대중공업은 2050년 온실가스 배출 제로를 위해 재생에너지, 수소에너지를 생산공정에 활용하고 스마트야드도 갖추기로 했다. 이밖에 협력사가 ESG 경영에 동참할 수 있도록 교육·컨설팅·금융지원을 하는 한편 대학생을 위한 ESG 인턴십 프로그램방안도 얘기했다.

현대중공업그룹 CSO인 가삼현 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 3,000 등락률 -2.33% 거래량 569,521 전일가 129,000 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일현대중공업그룹1%나눔재단, 아동양육시설에 2억9000만 원 전달 해고자도 사업장 출입…하반기 노사분규 속속 예고 close 사장은 "구체적 활동이 담긴 장기적 로드맵을 수립하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로 그룹 ESG협의체를 정례화해 ESG정책이 올바른 방향으로 나아가고 있는지 점검하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr