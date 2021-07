합천군 장마철 재해·재난 우려 지역 현장 점검

산사태취약지역 지정지, 산사태 재해복구사업장, 강가 둔치주차장 등



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 본격적인 장마철을 맞아 관내 기상특보가 발효된 가운데 경남 합천군 최용납 부군수는 사전에 재해·재난 우려 지역을 방문해 현장점검을 실시했다고 8일 밝혔다.

이날 점검은 산사태취약지역 지정지, 산사태 재해복구사업장, 강가 둔치주차장 등 인명피해 우려 지역 위주로 이뤄졌다.

담당 부서로부터 현장설명을 듣고 현장 내 취약 시설 점검·정비 및 사전대책 마련, 점검대상지 안전 확보에 필요한 문제점 및 대책을 논의하고 미비 부분에 대해서는 즉각 조치토록 지시했다.

최 부군수는 “여름철 자연 재난 대책 기간 금일 점검한 대상지 외에도 재해 우려가 있는 산사태취약지역 지정 고시 지역, 산사태 복구사업이 완료된 현장 및 합천군 둔치주차장에 대해서는 차례대로 안전 점검을 할 것이다” 고 말했다.

이어 인명피해나 안전사고가 발생하지 않도록 재해·재난 우려 지역에 대한 철저한 관리와 예찰 및 점검에 총력을 쏟기를 당부했다.

