[아시아경제 이민우 기자] 미원에스씨는 충주공장 생산시설 증설을 위해 350억원을 투입하기로 결정했다고 8일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 자기자본의 13.4%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr