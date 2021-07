최고 모델 교육기관이 대학으로 쏙 … ‘더모델즈’가 ‘더모델즈과’ 만들었다

영남이공대학교, 글로벌 패션 모델 양성 위해 더모델즈과 신설



교육·명성 그대로 캠퍼스로 ‥ 패션산업 미래 이끌 전문가 양성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 영남이공대학교에 전문 ‘모델’을 양성하는 학과가 신설된다. 국내 최고 모델 교육기관이 아예 캠퍼스에 둥지를 트는 셈이다.

대학 측은 2022학년도에 ‘더모델즈과’를 신설하고 글로벌 패션모델 양성에 나선다고 8일 밝혔다.

국내 패션산업의 세계 진출로 패션시장이 확대되고 있는 가운데 모델 산업 분야 여러 방면에서 활동이 가능한 프로모델에 대한 관심과 수요가 높아지고 있다.

영남이공대학교는 패션 산업계의 경쟁력을 강화하고 전문패션 모델계를 이끌어 가는 패션모델 발굴과 육성을 위해 국내 최고 모델 교육기관인 ‘더모델즈’와 함께 더모델즈과를 신설한다.

30명 정원의 더모델즈과는 더모델즈의 체계적이고 차별화된 교육 프로그램을 옮겨와 개인별 재능과 특성에 맞춘 교육 커리큘럼을 가동할 계획이다. 미래 패션계를 이끌어갈 모델 양성이 이 과의 목표다.

더모델즈과는 더모델즈의 정소미 감독을 중심으로 관련 전공자와 현업 종사자 등 실무경력 전문 교수진을 구성하고 전문 위원 위촉을 통한 실무중심 커리큘럼을 짠다.

현장에서 요구하는 실무능력과 자질을 갖춘 전문 인력을 육성한다는 계획이다. 2022학년에 30명 정원으로 예비 모델들을 뽑을 계획이다.

졸업 후 패션모델, 광고모델, 패션 코디네이터, 패션 에디터, MC, 아나운서, 탤런트, 영화배우, 공연 및 패션쇼 연출가, 모델교육 지도사, 연기교육 강사, 셀럼 등 모델, 패션, 방송, 연기, 연출, 교육 분야에서 전문가로 활동할 수 있다.

또 교육에 필요한 강의시설 등 첨단 교육시설과 교보재를 구축하고 패션스타일리스트, 패션샵마스터 등 자격증 획득을 위한 다양한 프로그램을 운영키로 했다.

대학은 학생들이 우수한 환경에서 전문 모델의 꿈을 펼쳐 나갈 수 있도록 지원할 예정이다.

더모델즈과 정소미 교수는 “빠르게 변화하는 패션 산업계에 맞춘 차별화된 커리큘럼으로 현장에서 요구하는 프로페셔널한 인재를 육성할 것”이라며 “국내외 최고 패션무대 연출과 프로모델 육성의 노하우를 바탕으로 영남이공대학교에서 미래의 런웨이 스타를 배출하겠다”고 말했다.

영남이공대학교는 최신 트렌드와 학생 중심 교육에 맞춰 2022학년도에 웹툰과, 더모델즈과, 시네마스쿨, 해외사무행정취업과, 글로벌외식산업과, 패션라이브커머스과, 반려동물케어과, 스포츠재활·운동관리과, 청소년복지상담과, 노인요양시설창업과, 스마트팩토리과 등 총 11개 과를 신설한다.

실습 위주 교육과 현장 중심의 전문직업기술교육을 통해 차별화, 특성화, 전문화된 직업 전문인을 양성한다는 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr