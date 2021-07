플라이강원, '양양~대구' 노선 8월부터 운항 재개

[아시아경제 이동우 기자] 플라이강원은 다음달부터 양양~대구 노선 운항을 재개한다고 8일 밝혔다.

플라이강원은 다음달 13일부터 주4회(금·토·일·월) 양양~대구 노선을 운항한다. 앞서 지난해 8월 플라이강원은 양양~대구 노선 운항을 부정기 운항을 시작했다가 코로나19로 중단한 바 있다.

이번 노선 재개는 강원과 경북 두 도시간 육로 교통이 마땅치 않아 지상 이동 시에는 5시간 정도가 소요되는 반면, 하늘 길을 이용하면 1시간 안에 이동이 가능하다는 장점이 있다.

현재 플라이강원은 양양~제주, 양양~김포 노선을 운항하고 있으며, 이번 양양~대구 노선을 재개하며 국내선 네트워크 다각화로 강원도민 항공교통 이용 편의 증진에 힘을 쏟고 있다.

플라이강원 관계자는 “지난해에 이어 강원과 경북 하늘 길을 다시 잇게 됐다”며 “금~일요일 운항 스케줄로 강원도민과 대구, 경북 주민들이 알찬 일정으로 여행 계획 세우기에 좋을 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr