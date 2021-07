[아시아경제 임혜선 기자] 네이처리퍼블릭은 ‘포레스트 릴리프 포 맨’을 출시한다고 8일 밝혔다.

‘포레스트 릴리프 포 맨’은 국내산 편백수와 소나무잎 추출물로 구성된 피톤치드 콤플렉스가 주 성분으로 피부 진정은 물론 수분을 공급하고 정화시키는데 도움을 준다. 이와 함께 병풀 추출물이 피부 장벽 개선 효과를 선사하며, 티트리잎 추출물이 트러블 완화에 도움을 준다.

제품은 폼 클렌저와 스킨, 올인원 에센스 등 3종으로 구성됐다. FSC 인증을 받은 산림 보존 제지 사용 및 재활용에 용이한 콩기름 인쇄를 적용한 친환경 패키지로 제작했다.

네이처리퍼블릭은 ‘포레스트 릴리프 포 맨’ 라인 출시를 기념해 오는 15일까지 올인원 에센스 구입 시 1만원 상당의 폼 클렌저 정품을 증정한다.

