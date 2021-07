KAI, 업계 최초 '방산원가 성실성 추정업체' 인정

별도 원가검증 생략 가능해져

[아시아경제 이동우 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 지난달 30일 방산업계 최초로 방위사업청으로부터 방산원가 성실성 추정업체로 인정받았다고 8일 밝혔다.

방산원가 성실성 추정 업체란 국세기본법의 납세자 성실추정제도와 동일한 개념이다. 일정 조건을 갖출 경우 방산업체가 제출한 원가 자료를 진실한 것으로 추정해 별도의 원가 검증이 생략된다.

방산원가 성실성 추정 업체로 인정받기 위해서는 방산원가 내부통제 제도 도입, 방산 재무제표에 대해서 외부감사, 방산원가관리체계 인증 유지 등 3가지 조건을 갖춰야 한다.

KAI는 지난해 10월 방위사업청의 방산원가 성실성 추정 제도 시범업체로 참여해 지난달 방위사업청에 제출한 3가지 증빙자료를 모두 인정받았다. 향후 방위사업법 개정안이 통과되면 성실성 추정업체의 지위를 공식적으로 인정받아 원가자료의 투명성과 기업 신뢰도가 향상될 것으로 기대하고 있다.

기존 방위사업청의 원가자료 검토 과정에서 빈번하게 발생했던 갈등이 해소될 뿐만 아니라, 원활한 계약추진이 가능해져 행정 효율성도 높아질 것으로 예상된다. KAI는 이번 성실성 추정을 통해 글로벌 수준의 관리체계와 신뢰성과 투명성을 인정받음에 따라 ‘신 방산원가 관리체계’를 발판으로 세계적인 방위산업체로 성장한다는 구상이다.

김정호 KAI 재무총괄책임자(CFO) 상무는 “대한민국 대표 방산업체로서 성실성 추정 제도가 조속히 정착될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr