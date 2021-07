"이런다고 '정책 표절' 가려지나"‥ 조광한 시장, '당무 정지'에 "유감"

"당무 정지와 당 윤리 심판원 회부 의결은 흠집 내기 용"

[아시아경제 라영철 기자] 조광한 남양주시장이 7일 더불어민주당 최고위원회가 당무 정지와 당 윤리 심판원 회부를 의결한 것에 대해 '흠집 내기'라며 유감을 표명했다.

이는 앞서 더불어민주당이 남양주도시공사 채용 의혹과 관련해 불구속 기소된 조 시장의 당직을 정지하고 당 윤리 심판원 조사에 회부한 데 대한 반발로 해석된다.

조 시장은 자신의 SNS를 통해 "참 송구스럽게도 하루에 두 번이나 글을 올리게 되네요"라고 운을 뗀 뒤 "저는 자치단체장이어서 자동으로 부여된 당직"이라고 밝혔다.

이어 "당의 업무와 관련해서 실제로 하는 일은 단 한 가지도 없다. 실질적으로 아무것도 하는 일이 없는데 이러는 것은 우스운 일이 아닙니까?"라며 당 처분에 반발했다.

조 시장은 또, "굳이 이 시점에서 이렇게 하는 것은 저에 대한 흠집 내기로 추정된다"면서 "우리가 확신하는 그들 그룹의

전형적인 수법이겠지요. 이런다고 '정책 표절'이 가려질까요..?"라며 조롱했다.

조 시장은 "많은 자치단체장들이 적대적 정치세력의 무고로 시달리고 또 기소가 되기도 한다"면서 "저의 동료들과 관련된 문제라 조심스럽습니다만, 모든 분들에게 똑같은 기준으로 이런 처리를 하는지.. 참 딱하다는 심정이다"라며 억울함을 피력했다.

조 시장은 그러나 "몹시 불쾌하고 어처구니없지만 권한가진 분들이 그리 처리했으니 잘 분석해서 처신하겠다"고 한 발 물러섰다.

한편, 조 시장에 대한 민주당 윤리 심판원 조사는 다음 주 초쯤 진행될 예정인 것으로 확인됐다.

앞서 검찰은 지난해 총선 당시 특정 후보의 권리당원 모집에 관여한 혐의와 남양주도시공사 감사실장 채용 과정에서 특정 인사를 지원한 혐의 등으로 조 시장을 각각 불구속 기소했다.

현재 조 시장은 의정부지법에서 재판 중이며, 두 사건에 대해 혐의를 부인하는 것으로 알려졌다.

또한, 남양주 지역 하천·계곡 정비를 놓고는 이재명 경기지사와 신경전을 벌이고 있다.

