[아시아경제 김진호 기자] 6일 오전 서울 강북구 수유동 북한산 국립공원 등산로 인근에 멧돼지 한 마리가 출몰했으나 출동한 엽사 등에 의해 사살됐다.

강북구청에 따르면 이날 오전 9시 47분쯤 북한산 등산로 인근에 멧돼지가 나타났다. 이에 경찰과 강북구청 공원녹지과 직원 등이 즉시 현장에 출동했고 지원 요청을 받은 엽사가 오전 11시 30분쯤 멧돼지를 사살했다.

강북구청은 현재 멧돼지 사체를 수거한 뒤 아프리카돼지열병(ASF) 검사를 진행 중이다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr