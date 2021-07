정순균 강남구청장, 국무총리에 확진자 급증 대응 위해 역학조사인력 지원 요청

6일 총리 주재 수도권 방역특별점검회의서 “검사소 2곳 추가 설치, 밀집지역 관리 강화”

[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 6일 오전 서울시청 서울안전통합상황실에서 화상으로 열린 김부겸 국무총리 주재 수도권 방역특별점검회의에 참석해 “코로나19 확진자 급증에 신속히 대응하기 위한 역학조사인력 지원”을 요청했다.

정 구청장은 “강남구 누적 확진자 3515명 중 20~50대가 91%”라며 “아직 미접종자가 많고, 활발한 사회활동과 밀집된 유흥업소 등 지역적 환경을 고려해야 한다”며 이같이 말했다.

또 “재건축 현장이 많은 대형공사장 관리를 철저히 하고 있다. 앞서 서울시에 조사인력 15명을 요청한 바 있다”고 밝혔다.

지난해 전국 최초로 ‘스마트 감염병관리센터’를 설치한 강남구는 그동안 서울시에서 유일하게 임시선별검사소 2곳(삼성역 6번 출구, 세곡동 방죽소공원)을 운영해 왔으며, 여기에 5일 학원가 밀집지역인 대치동과 유흥업소가 몰려있는 강남역 인근에 임시검사소를 추가로 설치한 바 있다.

정 구청장은 “인구밀도가 높고 하루 경제활동인구가 108만명에 달하는 강남의 지역 특성을 고려한 결정”이라고 말했다. 5일 현재 강남구보건소와 4곳의 임시선별검사소 누적 검체검사자는 총 57만2826명이다.

한편, 이날 회의에는 권덕철 보건복지부 장관, 전해철 행정안전부 장관, 정은경 질병관리청 중앙방역대책본부장과 오세훈 서울시장 등 수도권 3단체장, 서양호 중구청장, 은수미 경기 성남시장, 이재준 고양시장 등이 참석했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr