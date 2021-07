[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 정동영 의원이 6일 지방의회 부활 30주년 기념식에서 우수의정대상을 수상했다.

정 의원은 2018년 도의원으로 선출된 이후 관광·문화·교육, 농해양, 경제 등의 입법 활동과 민원 해결 등 도민의 삶의 질 향상을 위해 노력했다.

또한 지난해 7월부터 올해 6월까지 국민의힘 원내대표로서 의회-집행부간 소통과 협치를 위한 역할에 크게 기여한 공로로 이 상을 받았다.

정 의원은 "이 상은 도민을 위해 더 많이 노력하라는 뜻으로 알고 앞으로 지역 발전을 위해 다양한 정책을 이끌어 내고 상생 협력하는 의회 구현에 최선을 다할 것이다"고 전했다.

