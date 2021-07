장흥 상생상회 ‘내 삶과 지역을 바꾸는 착한 소비’ 바이소셜 선포식

공동판매장 이름은 ‘장흥 상생상회’…장흥 토요시장에서 개점식



[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남사회적경제공동판매장은 지난 5일 장흥 토요시장 내에서 ‘내 삶과 지역을 바꾸는 착한 소비, 장흥 상생상회 개점식과 바이소셜 선포식’을 개최했다.

이날 행사는 한국사회적기업진흥원이 주최하고, 장흥군 사회적경제네 트워크협동조합, 사단법인 상생나무, 사회적경제활성화전남네트워크의 주관으로 개최됐다.

이날 많은 비가 내렸지만, 정종순 장흥군수를 비롯해 내외빈이 참석한 가운데 장흥 상생상회 개장 경과보고, 축사, 사회적 가치 실현 기부금 전달식, 바이소셜 캠페인 소개, 바이소셜 참여 활성화 선언식, 장흥 상생상회 제품 라이브 커머스 등으로 진행됐다.

‘내 삶과 지역을 바꾸는 착한 소비’를 슬로건으로 함께 진행된 바이소셜(Buy Social) 선포식은 우리의 일상적인 소비를 사회적 가치를 담은 사회적경제 제품을 구매해 사회적경제 가치소비 활성화를 추구하는 캠페인이다.

전라남도 사회적경제 영역(사회적기업·마을기업·자활기업·협동조합)의 4개 부문 기업들이 모여 만든 전남사회적경제협의회는 취약계층의 집수리와 장애인·다문화가정 생필품 지원을 위해 모금한 4500여만 원의 기부금과 기부 물품을 전남사회복지공동모금회에 지정 기부해 사회적 가치 확산에 동참했다.

특히 전남 사회적경제 대표·지역 소비자단체·청년대표 등 3인이 전남 바이소셜 활성화 선언을 통해 지속적인 사회적 가치를 실현하기 위해 사회적경제 제품을 적극적으로 구매해 살기 좋은 지역사회의 변화를 다짐했다.

전남사회적경제공동판매장은 전라남도와 장흥군의 사회적경제 지원정책을 통해 문을 열었으며, 지난 6개월 동안 민·관 협력으로 매장조성과 운영 준비를 해왔다.

공동판매장은 전남과 장흥군 사회적경제 기업의 상품들을 판매해 기업의 판로를 돕고, 지역민들에게 사회적경제를 더욱 가깝게 느낄 수 있도록 운영할 계획이다.

공동판매장의 이름은 ‘장흥 상생상회’로, 운영을 위탁받은 장흥군 사회적경제네 트워크협동조합 정송임 이사장은 “사회적경제 기업들이 취약계층에 괜찮은 일자리를 제공하고, 지역사회 문제해결이라는 사회적 가치가 생산제품에 반영돼 있다”며 “이러한 기업들의 우수제품과 우수활동 등을 널리 알리고 판매를 통해 발생한 수익금은 지역의 취약계층에 지원할 계획이다”고 말했다.

그러면서 “많은 시민이 장흥 상생상회를 통해 사회적 가치를 구매하는 바이소셜 캠페인에 동참하기를 바란다”고 당부했다.

