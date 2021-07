[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이다해가 슈퍼카 앞에서 사진을 찍었다.

최근 이다해는 자신의 인스타그램에 "#내차 (였음 좋았겠다)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 긴 다리를 뽐내며 모델 포즈를 취하고 있다.

이를 본 팬들은 "잘 어울림" "와 기럭지 우월" 등의 반응을 보이며 화답했다.

한편 이다해는 지난 2016년부터 가수 세븐과 공개 열애 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr