시간당 70㎜ 이상 '물폭탄' 전남 비 피해 잇따라

광양 마을회관 뒷산 산사태 주택 2채 매몰…실종자 1명 생존 확인



해남 하천 범람 주택 침수 4명 구조·1명 사망…화순 카페서 화재도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 강한 장맛비가 쏟아지면서 전남지역에 수해가 잇따랐다.

6일 광주지방기상청에 따르면 전날부터 이날 현재까지 지역별 누적 강수략은 현산(해남) 445㎜, 북일(해남) 394.5㎜, 관산(장흥) 368.5㎜, 지산(진도) 365㎜, 해남 349.5㎜, 마량(강진) 337㎜, 도양(고흥) 322.5㎜, 강진군 245.3㎜, 땅끝(해남) 239.5㎜, 보성군 237.2㎜, 고흥 228.7㎜, 완도 213.1㎜, 광양읍 189㎜, 순천시 169.5㎜, 영암 150㎜, 여수136.6㎜, 목포 118.3㎜, 구례 112.5㎜, 광주 84.5㎜를 기록하고 있다.

전날 오후 6시부터 1시간 최다 강수량은 관산(장흥) 79㎜, 마량(강진) 74㎜, 도양(고흥) 72.5㎜, 현산(해남) 72㎜, 진도군 69.5㎜이다.

강한 비가 쏟아지면서 호우 피해가 잇따라 발생했다.

이날 오전 6시4분께 광양시 진상면 한 마을회관 뒷산에서 산사태가 발생하면서 주택 2채가 매몰됐다. 주택에 있던 80대 여성 1명이 실종된 것으로 보고 소방당국은 구조작업을 펼쳤으며 현재 통화로 생존을 확인한 것으로 알려졌다.

앞서 오전 0시 44분께 해남군 삼산면에서는 불어난 하천이 범람하면서 주택을 덮쳐 일가족 5명이 고립되는 사고가 발생했다. 4명은 출동한 소방당국에 의해 구조됐지만 1명은 숨진 채 발견됐다.

또 오전 0시 8분께 화순군 도곡면 한 카페에서 전기적인 요인으로 추정되는 불이나 2900여만원의 재산 피해가 발생했다.

보성에서는 농경지 1300ha가 물에 잠겼으며 도로와 철로에 토사가 유입되면서 일부 열차운행이 중단되기도 했다.

순천에서도 집중호우로 지하차도에 물이 차면서 화물차가 물에 잠기기도 했으며 진도와 해남일대에 주택이 침수되기도 했다.

전남소방본부가 전날부터 이날 오전 6시까지 비 피해로 인한 출동 건수는 258건에 달한다.

