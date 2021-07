제주항공, 인스타그램 20만 팔로워 감사 이벤트

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,300 전일대비 350 등락률 +1.40% 거래량 39,370 전일가 24,950 2021.07.06 09:41 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 3개월 연속 여객·화물 운송 1위…노선 확대 강화제주항공, 7月부터 김포~광주노선 정기편 운항[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 은 국적항공사 최초로 인스타그램 팔로워 20만명 달성을 기념해 6일부터 20일까지 2주간 이용자들을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

팔로워 애칭 공모, 여행 이행 시 백일장, 스토리 이벤트, 댓글 이벤트 등 네 가지 감사이벤트를 통해 국내선 왕복항공권 4매(4명), 리프레시 포인트 2만 포인트(20명), 제주항공 모형비행기(3명), 제주항공 굿즈키링(9명) 등 참여자들에게 다양한 경품을 제공한다.

제주항공은 전날 기준 인스타그램 20만1000명, 페이스북 125만5880명, 카카오톡 플러스친구 114만2759명 등 팔로워를 보유 중이다.

제주항공 관계자는 "정보의 확산이 빠르고 즉각적인 반응 확인이 가능한 디지털마케팅은 브랜드 가치 제고에 필수적인 요소가 됐다"며 "다양한 디지털플랫폼을 적극적으로 활용하여 MZ세대와 소통할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 개발해 나갈 계획"이라고 말했다.

