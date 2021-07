성북구 '2022 수시지원전략 입시설명회 및 입시상담' 진행

성북구청 홈페이지에서 사전 접수 후 참여... 이달 말 성북청소년미래지원센터에서 1:1 정시지원전략 입시상담실도 운영... 7일 오후 2시부터 성북구청 홈페이지 통해 선착순 접수

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 2022 입시를 대비해 ‘2022 수시지원전략 입시설명회’와 ‘2022 수시지원전략 입시상담실’을 개최한다.

오는 15일 오후 6시30분 진행될 온라인 수시지원전략 입시설명회는 박문수(청원여고 교사, 대학진학지도지원단) 강사가 진행, 2022 수시전형 요강 분석, 전년도 대입전형 결과자료 분석, 지원 가능한 대학 사정권 및 수시 지원 전략 제공 등 내용으로 2시간 동안 진행된다.

강의를 수강하려는 구민은 성북구청 홈페이지 ‘온라인 강좌 신청’에서 사전 접수 후 성북청소년미래지원센터 유튜브에서 실시간 스트리밍 강의를 수강하면 된다.

아울러 성북구는 오는 28, 29, 30일 성북청소년미래지원센터에서 대면으로 1:1 정시지원전략 입시상담실을 운영, 7일 오후 2시부터 성북구청 홈페이지를 통해 선착순으로 접수가 진행된다.

학교 유형별, 계열별, 지역별 다양한 층위로 구성된 상담교사가 자세한 상담을 통해 맞춤형 지원전략을 수립하는 데 도움을 줄 예정이다.

성북청소년미래지원센터 관계자는 “지역내 학부모 및 수험생에게 올바른 입시 정보 및 성공적인 대학 지원 전략을 제공해 공교육 경쟁력을 강화, 사교육비를 절감하는 데 도움이 되기를 바란다”며 관심 있는 학부모와 학생들의 많은 참여를 당부했다.

기타 자세한 사항은 성북구청 교육지원과 성북청소년미래지원센터로 문의 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr