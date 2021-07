CU, 10배 커진 ‘자이언트 불닭소스' 한정 판매

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 오는 11일까지 불닭소스의 용량을 10배 키운 ‘자이언트 불닭소스’를 업계 단독으로 한정 판매한다고 6일 밝혔다.

해당 상품은 평소 매운맛 음식을 즐기는 고객들이 불닭소스를 활용한 요리를 만들 수 있도록 용량을 늘려 특별 기획된 상품으로 고추장 대신 족발, 떡볶이, 닭볶음탕 등에 다양하게 활용할 수 있다.

자이언트 불닭소스 구매 방법은 CU 멤버십 앱인 포켓CU의 예약구매 탭에서 수령할 점포와 일자를 지정한 뒤 결제하면 된다.

판매기간 중 댓글 이벤트도 진행된다. ‘자이언트 불닭소스를 활용한 재미있는 여름 나기’에 대한 댓글을 작성한 고객 중 추첨을 통해 선정된 50명에게는 자이언트 불닭소스 굿즈를 증정한다.

BGF리테일 관계자는 “중독성 있는 매운 맛을 즐기는 마니아층을 중심으로 불닭소스를 활용한 레시피가 유행하고 있는 만큼 대용량으로 즐길 수 있도록 이번 상품을 준비했다”며 “코로나19의 장기화로 변화된 구매 트렌드를 반영한 차별화된 상품들을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

