[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 김수영 광주광역시 서구의회 의원이 서구 레크레이션협회(회장 송희평) 및 화정2동 주민자치위원회로부터 연이은 감사패를 수상했다.

김 의원은 평소 지역 주민들의 여가와 레저 활동에 대해 지대한 관심을 바탕으로 서구민들의 레크레이션 활동 지원에 앞장서 왔다. 또 지역사회 구성원들의 공동체의식 형상과 건강증진에 크게 기여해 온 점을 높게 평가 받았다.

이와 함께 지역민들과 직접 현장에서 발로 뛰며 구석구석 현안 문제해결을 위해 노력한 점, 적극적인 의정활동을 통해 화정2동 이 주민중심이 되는 주민자치가 될 수 있도록 크게 기여한 점 등을 공로를 인정 받았다.

김 의원은 “의원으로서 당연히 해야 할 일을 했음에도 이렇게 귀한 상을 주셔서 정말 감사드린다”며 “주민들의 기대에 부응하기 위해 보다 열심히 의정활동을 펼칠 것”이라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr