합천군 종합사회복지관, 활기 되찾고 여가생활 위해 취미·건강프로그램 운영

요가, 목공예, 서예 교실, 바둑교실, 홈패션 등 총 5개 강좌 11개 반

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 군민들의 유익한 여가 활용과 취미생활을 위해 제2기 종합사회복지관 취미·건강프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

이번에 운영하는 프로그램은 요가(5반)를 비롯하여 목공예(1반), 서예 교실(2반), 바둑교실(1반), 홈패션(2반) 등 총 5개 강좌 11개 반이다.

지난 6월 16일부터 22일까지 반별 14~19명의 수강생을 모집해 확정된 172명의 수강생으로 5일부터 9월 29일까지 3개월간 진행할 예정이다.

안영혁 체육시설 과장은 “복지관 취미?건강프로그램을 통해 코로나로 지친 많은 군민이 활기를 되찾고 여가생활을 유익하게 보내기를 바란다”며 “앞으로도 군민들을 위한 다양한 취미·건강프로그램을 지속해서 운영할 계획이다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr