KRX국민행복재단, 특성화고 대상 금융교육 실시

[아시아경제 공병선 기자] KRX국민행복재단은 특성화고 학생들의 금융경제에 대한 이해를 높이고 금융권 진로에 대한 정보를 제공하기 위해 ‘KRX 특성화고 금융교육’을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 교육은 전국 특성화고 학생을 대상으로 하며 ‘KRX 강사파견 금융특강’과 ‘KRX 찾아가는 취업특강’을 동시에 실시한다.

KRX 강사파견 금융특강은 전문 강사가 신청학교로 찾아가 취업 후 금융생활, 필요한 금융상식 등을 주제로 진행된다. KRX 찾아가는 취업특강은 금융권 취업을 목표로 하는 특성화고 학생에게 취업특강, 모의면접 등 교육을 진행해 실질적 취업 준비를 지원한다.

KRX 강사파견 금융특강은 전국 특성화고 60개교를 대상으로 한다. KRX 찾아가는 취업특강은 5일 수원매향여자정보고등학교를 시작으로 전국 특성화고 12개교와 학생 284명에게 교육을 실시한다.

특성화고 대상 금융교육은 2012년부터 진행됐으며 지난 9년간 전국 특성화고 총 552개교, 8만7077명 학생을 대상으로 금융교육을 실시했다.

