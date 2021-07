담양군, 소상공인 풍수해보험 가입 집중 홍보 기간 운영

올여름 자연재해, 풍수해보험으로 대비하세요

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 5일 자연 재난으로부터 소상공인의 재산을 보호하고 현실적인 보상체계를 확립하기 위해 풍수해보험 가입 집중 홍보에 나선다고 밝혔다.

풍수해보험은 태풍·호우·대설·지진 등 자연재해로 발생하는 재산 피해를 보상해주는 정책보험으로, 보험료 일부를 정부와 지자체에서 지원해 저렴한 보험료로 가입할 수 있다.

보험료의 80%를 지원하며, 보상금액은 상가의 경우 1억 원, 공장의 경우 1억 5천만 원 한도로 재고자산은 5천만 원 내에서 실손보상이 가능하다.

풍수해보험 가입은 보험사별 웹사이트를 통해 가능하며, 자세한 사항은 국민재난안전포털이나 군청 풀뿌리경제과로 문의하면 안내받을 수 있다.

군 관계자는 “자연재해는 예상치 못하게 발생하는 경우가 많다”며 “지역의 많은 소상공인이 가입해 자연재해로부터 재산과 가족을 지키는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

