전해철 장관, 일진하이솔루스 공장 방문…"수소 생태계 적극 지원"

[아시아경제 이준형 기자] 일진하이솔루스는 전해철 행정안전부 장관이 지난 2일 전북 완주군 봉동읍에 있는 일진하이솔루스 공장을 방문했다고 밝혔다. 이날 공장 방문에는 안홍상 일진하이솔루스 대표, 박성일 완주군수 등이 동행했다.

이날 전 장관은 수소 저장 탱크 시스템의 첨단 제조 공법에 대한 설명을 듣고 생산 시설을 둘러봤다. 안 대표는 "현재 수소충전소 정책 기준인 200바(bar)를 450바로 높이면 수소 생태계 산업 전반의 경쟁력을 확보할 수 있다"면서 "이를 위해 수소운송 저장장비인 타입4 튜브트레일를 도입해 수소 공급 가격을 획기적으로 낮출 수 있다"고 설명했다.

이에 전 장관은 "일진하이솔루스는 정부의 지원과 대기업 연계라는 두가지 성공 포인트를 갖췄다"면서 "예산 확보 등 수소 산업 생태계를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

박 군수는 "일진하이솔루스는 세계 최고 수준의 타입4 수소저장 시스템을 양산하고 있다"면서 "완주군은 기업 경영에 불편함이 없도록 적극적으로 행정 지원을 하고 있다"고 말했다.

