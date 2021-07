용인시, 이건희 미술관 유치 서명부 제출…시민 2만명 서명

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 문화체육관광부에 '이건희 미술관' 건립을 공식 요청했다.

백군기 용인시장은 5일 문체부를 방문해 이건희 미술관의 용인 유치를 희망하는 건의문과 시민들의 염원을 담은 서명부를 전달했다.

건의문에는 시가 이건희 미술관을 유치해야 하는 이유와 시가 가진 강점 등을 담았다.

시는 고(故) 이병철 회장의 소장품이 있는 호암미술관과 함께 삼성가 컬렉션의 원스톱 관람이 가능하다는 점과 에버랜드, 한국민속촌 등 유수의 관광지가 많아 연간 1000만명 이상의 국내외 관광객들이 방문하고 있어 향후 이건희 미술관과 연계한 관광클러스터 형성이 가능하다는 점을 유치 이유로 들었다.

아울러 용인이 수도권 남부에 위치한 교통 요충지라는 점과 함께 넓은 면적으로 문체부 건립 방향에 따라 다양한 부지 활용이 가능하다는 점을 강점으로 내세웠다.

서명부는 지난 5월 출범한 '이건희 미술관 용인 유치 시민추진위원회'가 지난 달 5일부터 이달 4일까지 범시민 서명운동을 전개해 마련다. 서명부는 시민 2만여 명의 서명이 담겨 있다.

백군기 시장은 "용인은 이건희 미술관 건립의 최적지다. 이건희 미술관 유치를 위해 시와 시민, 지역단체가 힘을 모아 최선을 다하고 있다"며 "이건희 미술관 건립을 위해 총력을 다할 것이다. 이건희 미술관이 반드시 용인에 건립될 수 있도록 협조해 달라"고 당부했다.

한편 이날 건의문과 서명부 전달에는 시민추진위의 상임공동대표를 맡고 있는 노승식 용인예총회장, 심언택 용인문화원장, 이윤송 경기도여성단체협의회 용인시지회장 등이 함께 했다.

