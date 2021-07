바로고, 강남에 주방플랫폼 '도시주방' 오픈 예정

강남에 200평 규모 주방 플랫폼 '도시주방' 역삼점 8월 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 바로고가 서울 강남에 200평 규모의 주방 플랫폼 '도시주방'을 오픈한다. 바로고(대표 이태권)는 5일 도시주방 역삼점 오픈을 앞두고 예비 상점주 대상 투어 프로그램을 제공한다고 밝혔다.

도시주방 역삼점은 지난해 10월 오픈한 도시주방 1호점인 마포점에 이어 선보이는 두 번째 주방 플랫폼으로 올해 8월 중 서울시 강남구 역삼동 위워크 역삼 지점 지하공간에 문을 연다. 바로고는 올해 도시주방 역삼점 오픈을 시작으로 4호점까지 사업을 확대할 계획이다.

도시주방은 기존 '임대업' 형태로 운영되는 공유주방을 넘어 운영 서비스업을 지향하는 주방 플랫폼이다. 바로고만의 배달 노하우를 입점 상점에 직접 전수하고 이 노하우가 상점 매출로 직결될 수 있도록 다양한 컨설팅을 지원한다.

도시주방 역삼점은 총 661㎡(약 200평) 규모다. 오픈형 주방, 폐쇄형 주방, 다목적 주방, 다이닝 홀, 프라이빗룸, 픽업·프런트 공간으로 구성해 운영 효율을 높였다.

바로고는 도시주방 역삼점 오픈을 앞두고 7월 한 달 간 투어 프로그램을 제공한다. 투어는 마포점에서 약 2시간 동안 진행되며 ▲도시주방 소개 ▲배달 트렌드 및 앱 전략 소개 ▲포장용기 시장 설명 등으로 구성됐다.

바로고 관계자는 "현재 많은 자영업자들이 1년 내 폐점하거나 기존 운영하던 상점을 접고 다른 일을 하는 경우가 많다"며 "바로고는 이런 자영업자들을 돕기 위해 도시주방을 운영하게 됐다"고 말했다.

