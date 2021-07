[아시아경제 온라인이슈팀] 톱모델 장윤주가 새로운 프로필 사진을 공개했다.

최근 장윤주는 자신의 인스타그램에 흑백의 새 프로필 사진들을 업데이트했다. 사진 속 장윤주는 검은색 슬립 드레스에 도트무니 스타킹과 킬힐을 매치해 매혹적인 자태를 완성했다.

이를 본 팬들은 "시카고 여주(인공) 느낌" "진짜 멋있어요" "언니의 매력은 어디까지인가요" 등의 반응을 보였다.

