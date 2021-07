1976년 제승당 관람료 징수 이래 처음으로 전면 무료화

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 8일부터 경상남도 제승당을 전면 무료 개방한다고 밝혔다.

이는 1976년 이 충무공유적 정화사업으로 제승당을 유료화한 이후 45년 만이다.

이번 무료 개방을 통해 더 큰 무형의 이익을 창출할 수 있을 것으로 전망된다.

무엇보다 호국 성웅인 이순신 장군을 기리는 제승당은 관람료를 무료화하는 것이 바람직하다는 의견이 그동안 꾸준히 제기돼 왔다.

통영 한산도에 있는 제승당은 한산대첩을 이룬 후 국난을 극복한 국가적인 성지다.

매년 18만명 가까운 관람객이 방문하고 있으며 이번 무료 개방 조치에 따라 다시 한번 조명될 것으로 보인다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr