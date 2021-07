쇼핑엔티, 100% 국내산 ‘손질문어’ 보양식 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 데이터홈쇼핑 채널 쇼핑엔티는 초복을 앞두고 보양의 대명사로 알려진 ‘손질문어’를 선보인다고 5일 밝혔다. 이 상품은 서해바다에서 잡은 100% 국내산으로, 갑작스럽게 증가하고 있는 코로나19 확진자로 인해 이번 주말 집에서 보양식을 즐기려는 소비자들을 겨냥했다.

손질문어는 1만번의 두드림으로 육즙은 가득하고 부드러운 식감이 특징인 제품으로 해동 후 7분간 끓이면 부드럽고 쫄깃한 문어를 맛볼 수 있다. 특히 손질문어를 활용해 밥도둑인 간장문어장과 문어 숙회, 문어 초밥, 문어 볶음 등의 다양한 요리로도 활용 가능하다.

쇼핑엔티 관계자는 "갑작스러운 확진자 증가로 이번 초복을 집에서 계획하고 있는 고객들을 위해 간편 보양식을 다양하게 준비했다"며 “보양의 대명사로 알려진 문어로 활용해 다양한 요리로 올 여름 건강을 챙길 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr