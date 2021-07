코로나19 확산세가 심해지면서 정부가 수도권 방역조치를 강화한 가운데 5일 서울 신도림역에서 출근길 시민들이 마스크를 착용한 채 발걸음을 재촉하고 있다. 당초 7월부터는 백신을 한 차례라도 맞은 사람은 공원·산책로 등 야외에서 마스크를 벗을 수 있었으나 정부의 방역조치 강화에 따라 수도권에서는 백신 접종자도 마스크 꼭 써야 하고 밤 10시 이후 야외음주도 할 수 없다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.