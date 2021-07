현대차그룹, 전기차 초고속 충전소 '을지로 센터원 E-pit' 본격 운영

[아시아경제 이기민 기자]현대자동차그룹이 서울 중구 을지로에 있는 미래에셋 센터원 빌딩에 전기차 초고속 충전소 '을지로 센터원 E-pit'를 구축하고 본격적인 운영에 들어간다고 5일 밝혔다.

을지로 센터원 E-pit는 현대차그룹이 국내 전기차 보급 활성화에 기여하고자 미래에셋자산운용과 협업해 마련한 전기차 초고속 충전소다.

미래에셋 센터원 지하 2층에 마련된 을지로 센터원 E-pit에는 최대 260㎾까지 초고속 충전이 가능한 충전기 4기와 100㎾까지 급속 충전할 수 있는 충전기 2기가 설치됐다.

또한 주차장 입구부터 충전 공간까지 진입 경로를 안내해주는 조명등 인테리어, 전기차용 번호판을 인식하는 주차 차단기가 적용됐다.

현대차그룹은 타사 전기차 이용 고객에게도 E-pit 충전소를 개방한다. 국내 충전표준인 콤보1을 기본 충전방식으로 채택한 전기차는 제조사에 상관없이 모두 충전 가능하다. 을지로 센터원 E-pit는 연중무휴 24시간 운영된다.

현대자동차그룹 관계자는 "을지로 센터원 E-pit는 도심 내 기존 시설이 전기차 시대에 발맞춰 변화하는 방향성을 보여주는 전기차 충전소"라며 "현대차그룹은 아이오닉 5, EV6, G80 전동화 모델 등 다양한 전기차 출시와 함께 고객들의 충전 편의성 또한 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 지난 4월 전국 고속도로 휴게소 12곳에 E-pit 충전소를 설치해 총 72기 충전기를 운영하고 있으며, 올해 하반기 중 인천, 대전, 제주 등에 차례로 도심형 E-pit 충전소를 선보일 계획이다.

