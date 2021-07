롯데온, 7월 '퍼스트먼데이' 행사 … "완판템 최대 70% 할인"

[아시아경제 조인경 기자] 롯데온이 지난 달 판매 실적을 바탕으로 고객들이 가장 많이 구매한 상품을 할인 판매하는 '7월 퍼스트먼데이'를 진행한다고 4일 밝혔다.

5일 하루 동안 사용 가능한 20% 할인 쿠폰과 10% 추가 카드할인 혜택을 제공한다. 특히 이번 퍼스트먼데이에서는 6월 한 달간 진행한 '딜(Deal) 행사' 상품 중 매출 상위 상품과 준비된 수량을 모두 소진한 일명 '인기 완판템'을 최대 70% 할인 판매한다. 딜 행사는 롯데온이 매일 3000여개 상품을 일정 시간 동안 특가에 한정 판매하는 이벤트다.

대표적으로 여름철 건강관리를 위한 상품 '종근당 건강 락토핏 골드(30입x3개)'를 최종 혜택가 3만7064원에, 'CJ 바이오 20억 식물성유산균 패밀리(30포x3박스)'를 1만6500원에 판매한다. 시원한 여름을 나기 위한 패션 상품으로는 '지오다노 쿨맥스 세미와이드핏 슬랙스'를 1만4250원에, '뮬라웨어 원마일 크롭 레깅스'를 9900원에 선보인다.

롯데온은 또 최근 인기를 얻고 있는 상품 3개를 선정해 행사 당일 라이브방송으로 저렴한 가격에 판매한다. 오전 11시에는 오랜 시간 앉아 있는 직장인들에게 인기 있는 '에이블루 커블 체어'를 최대 30% 할인된 가격에, '종근당 건강 뉴락토핏 골드'와 '휴스톰 물걸레 청소기'를 각각 오후 3시와 7시 라이브방송으로 판매한다.

오는 11일까지 '애프터위크' 기간에는 최대 15% 할인 쿠폰을 비롯해 카드사별 최대 7% 할인 혜택을 제공한다. 또 일주일 간 앱에서 5만원 이상 2회 이상 결제하면 엘포인트 3000점을 적립해준다.

