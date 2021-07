2019년 한국 자살률 10만명당 26.9명…"'코로나 영향' 작년엔 감소 추정"

복지부·생명존중희망재단, '2021 자살예방백서' 4일 발간

[아시아경제 김지희 기자] 2019년 우리나라 자살률은 인구 10만명당 26.9명으로 전년 대비 0.2명 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 자살자 수는 129명 늘어난 1만3799명을 기록했다.

지난해에는 코로나19 여파 등으로 사회 전반의 우울감은 크게 높아진 반면 자살자 수는 감소할 것으로 예상된다. 다만 코로나19로 인한 사회·경제적 영향이 본격화되는 2~3년 이후에는 자살이 증가할 가능성이 있다는 게 전문가들의 관측이다.

보건복지부와 한국생명존중희망재단은 이 같은 내용을 담은 '2021 자살예방백서'를 4일 발간했다. 백서는 2019년 자살현황 등을 수록한 기본편, 자살예방 관련 연구를 소개한 특집편, 지자체 우수사업을 소개한 부록편으로 구성돼 있다.

백서에 따르면 2019년 우리나라의 자살자 수는 1만3799명으로 전년 대비 129명(0.9%) 증가했다. 자살률은 인구 10만명당 26.9명으로 0.2명 늘었다. 이는 자살률이 최고치였던 2011년(자살자 수 1만5906명, 자살률 31.7명)과 비교할 때 자살자 수는 2107명(13.2%) 감소하고, 자살률은 4.9명(15.3%) 줄어든 수치다.

성별로는 전체 자살사망자 중 남자가 9730명으로 70.5%, 여자는 4069명으로 29.5%를 차지했다. 자살률은 남자(38.0명)가 여자(15.8명)보다 2.4배 높았다. 반면 응급실에 내원한 자해 혹은 자살 시도는 여자(2만850건, 57.4%)가 남자(1만5486건, 42.6%)보다 많았다.

연령대별로는 50대의 자살자 수가 2837명으로 가장 많았다. 자살률은 연령대가 높을수록 증가하는 양상을 보이며 80세 이상(67.4명)에서 가장 높았다. 반대로 응급실에 내원한 자해·자살 시도는 20대(8732건)에서 24%로 가장 많았다. 이어 40대(6121건, 16.8%), 30대(5689건, 15.7%) 순이었다.

지역별로는 경기(3310명), 서울(2151명), 부산(1020명) 순으로 나타났다. 연령표준화 자살률(각 지역별 인구를 표준화해 산출한 자살률)은 충남(29.1명), 제주(28.1명), 강원(26.4명) 순으로 높았다.

월별로는 5월(1274명, 9.2%), 7월과 10월(1248명, 9.0%), 3월(1182명, 8.6%) 순으로 가장 많았고, 2월(971명, 7.0%)에 가장 적었다.

동기는 성별과 연령대에 따라 차이를 보였다. 남자는 연령대에 따라 차이가 보이며 10~30세는 정신적 어려움, 31~60세는 경제적 어려움, 61세 이상은 육체적 어려움을 꼽았다. 여자는 모든 연령대에서 정신적 어려움이 가장 높았다.

우리나라의 자살률(OECD 표준인구 10만명당)은 23.0명(2017년 기준)으로 OECD 회원국 중 가장 높고, OECD 평균 11.2명보다 2배 이상 높다.

아울러 2020년 자살사망자 수는 1만3018명으로 잠정 집계돼 2019년보다 감소한 것으로 보인다. 감염병, 지진, 전쟁 등 국가적 재난 시기에는 사회적 긴장, 국민적 단합 등으로 자살사망이 감소하는 경향이 있다. 코로나 우울 심리방역 실시나 기초연금 인상, 재난지원금 지급 등도 자살 감소에 긍정적 영향을 미친 것으로 추정된다.

다만 코로나19로 인한 심리적 불안, 사회적 거리두기로 인한 고립감이 지속되면서 사회 전반의 우울감이 증가하는 추세다. 코로나19 국민 정신건강실태조사 등에 따르면 사회적 우울감은 2018년 2.34점에서 올해 3월 5.7점으로 2배 늘었다. 국내외 전문가들은 코로나19로 인한 경제·사회적 영향이 본격화되는 2~3년 이후 자살 증가 가능성을 예측하고 있다.

염민섭 보건복지부 정신건강정책관은 “정부는 코로나19 장기화로 국민이 마주하는 심리적인 어려움을 해결하고 자살로부터 안전한 사회를 조성하기 위해 대국민 심리지원 등 맞춤형 대책을 지속적으로 추진해나가겠다”고 밝혔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담 전화 1393, 정신건강 상담전화 1577-0199, 희망의 전화 129, 생명의 전화 1588-9191, 청소년 전화 1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr