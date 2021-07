전여옥, 추미애에 "본인이 안중근 레벨? 참 대단하다"

[아시아경제 권서영 기자] 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 더불어민주당 대선주자 추미애 전 법무부 장관을 두고 노골적인 비판을 가했다.

3일 추 전 장관은 자신의 페이스북 글에서 예비 경선의 '국민면접' 면접관의 인선을 비판했다. "일본 형사에게 의사 안중근을 검증하고 평가하라고 하면 테러리스트라고 할 것"이라며 "저를 향해 독설과 비난을 쏟아낸 분이 저를 검증한다고 평가한다고 한다. 반역사적이고 자학적이며 불공정한 처사다", "공개적인 조롱의 무대를 만들려고 하는 데에 심한 모멸감을 느낀다" 등의 심경을 밝힌 바 있다.

이에 같은 날 전 전 의원은 자신의 블로그에 '추미애 '난 안중근!''이라는 제목의 글을 게시했다. 그는 "추 전 장관이 '난 안중근이다'라고 했다"며 "민주당 경선 면접관을 두고 의사 안중근을 일본 형사에게 검증하고 평가하는 식이라고 했다"는 추 전 장관의 발언을 인용했다. 이어 전 전 의원은 "본인은 안중근 레벨, 면접관으로 나온 김해영 전 최고위원은 일본 형사 급으로 매도한 것"이라고 비판했다.

또한 전 전 의원은 "추 전 장관이 법무부 장관이었던 시절 김 전 의원이 쓴소리를 했다는 게 이유라고 한다"며 "애써 면접관을 승낙한 김경률 회계사에게는 '자진사퇴 했다'고 거짓말해달라고 하지를 않나. 안민석 의원은 한밤중 하태경 의원에게 '아닌 밤중에 홍두깨질'을 하지를 않아. 민주당이 한 마디로 미쳐 돌아간다"고 지적했다.

전 전 의원은 "이제 민주당 경선 레이스가 본격적으로 시닥한다"며 "(후보들의) 면면이 화려하다"고 비꼬았다. 이어 "오늘 밤 이 사람들이 얼마나 혹세무민과 곡학아세를 할까", "우리나라가 어떻게 사망할 수 있는가를 '부검'하는 시간이 될 것"이라고 언급했다. 이는 같은 날 밤 예고된 민주당의 첫 TV 토론회를 염두한 발언으로 풀이된다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr