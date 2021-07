전국적으로 장맛비가 내리고 있는 4일 서울 중구 청계천 산책로가 통행 재개되고 있다. 기상청에 따르면 전날부터 내리기 시작한 비가 낮부터 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에서 그치겠다고 예보했다. 또한 서울과 경기, 충청 지역의 호우주의보는 이날 새벽2시를 기해 해제됐다./강진형 기자aymsdream@

