"내 삶을 바꾼 디지털 뉴딜" 콘텐츠 공모전…총상금 1040만원

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 한국판 뉴딜 1주년을 맞아 디지털 뉴딜로 인한 변화를 국민들에게 널리 알릴 수 있도록 '대국민 디지털 뉴딜 콘텐츠 공모전'을 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 공모전은 '내 삶을 바꾸는 디지털 뉴딜'을 주제로 디지털 뉴딜로 변화하는 우리의 일상과 다가올 미래모습 등 관련 콘텐츠를 국민이 직접 제작하며 디지털 뉴딜의 변화를 함께 나누는 취지다.

디지털 뉴딜에 관심 있는 국민 누구나(개인 또는 4인 이하 팀) 공모전에 자유롭게 참여할 수 있다. 영상(60초 이내), 웹툰(10컷 이내), 포스터 등 3개 부문에 대해서 응모 가능하다. 다만 포스터 부문은 초·중·고 학생들만을 대상으로 한다.

공모접수 기간은 7월 5일~8월 13일이다. 참가자는 디지털 뉴딜 콘텐츠 공모전 누리집을 통해 온라인으로 작품을 제출하면 된다. 컴퓨터그래픽을 제외한 종이 포스터 공모 접수 시, 스캔본(칼라, PDF 파일) 형태로 먼저 제출하고 등기우편으로 원본을 제출해야한다.

과기정통부는 8월 중순 경 심사를 통해 우수 콘텐츠 13작을 선정할 계획이다. 과학기술정보통신부장관상(대상, 1작), 디지털 뉴딜 유관기관 기관장상과 함께 총 1040만원의 상금이 수여된다.

우수 콘텐츠로 선정된 작품은 향후 디지털 뉴딜 대국민 인식 제고를 위해 과기정통부와 유관기관 등의 온·오프라인 홍보자료로 활용될 계획이다.

박윤규 과기정통부 정보통신정책실장은 “7월 한국판 뉴딜 1주년을 맞아 개최되는 이번 공모전을 통해 일상에 다가온 디지털 뉴딜을 국민 모두가 체감할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다”며 “참신한 아이디어를 가진 국민들의 많은 참여가 이어지고, 이를 통해 디지털 뉴딜 1년간의 변화를 함께 나누는 기회가 되길 기대한다”고 밝혔다.

