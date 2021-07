LG 올레드 TV로 K-예술 작품 즐긴다

국내 문화·예술 콘텐츠 업체 폴스타아트(Polestar Art)와 협업

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자는 국내 문화·예술 콘텐츠 업체 폴스타아트(Polestar Art)와 협업해 LG 올레드 TV에 탑재된 올레드 갤러리 앱에 국내 작가들의 작품을 무료로 감상하는 K-파인아트 테마를 추가했다고 4일 밝혔다.

올레드 갤러리는 자발광(自發光) LG 올레드 TV를 통해 그림, 사진, 영상 등의 예술 작품을 감상하는 서비스다. 글로벌 전 국가에서 2017년형 올레드 TV는 물론 LG QNED MiniLED, LG 나노셀 TV(2018년 이후 모델) 등 프리미엄 LCD TV에서도 이용할 수 있다.

LG전자는 고화질 TV로 보다 많은 작품의 감상을 원하는 고객을 위해 갤러리 내에 폴스타아트 앱으로 연결되는 링크를 제공한다. 고객은 유료 가입 없이도 올레드 갤러리가 자체 제공하는 작품 80점을 감상할 수 있으며, 폴스타아트의 구독 서비스에 가입하면 현재 등록돼 있는 국내 작가들의 미술 작품 4000여점과 매월 업데이트되는 신규 작품을 추가로 즐길 수 있다.

폴스타아트는 '물방울 작가'로 불리며 한국 현대미술에 한 획을 그은 것으로 평가받는 김창열 작가, 한국 표현주의 미술의 대가이자 근현대사의 모습을 작품에 담아낸 권순철 작가와 같이 국내 현대미술 거장들의 작품뿐 아니라 전 세계에서 활동 중인 국내 신진 작가의 작품도 대거 제공한다.

LG전자 정성현 HE서비스기획운영실장은 "보다 많은 고객이 LG 올레드 TV의 혁신 기술과 디자인을 경험할 수 있도록 예술 분야와 협업을 지속 확대할 것"이라고 말했다.

