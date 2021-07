美플로리다 붕괴 아파트 전면 철거

[아시아경제 조유진 기자] 지난달 24일(현지시간) 부분 붕괴한 미국 플로리다주 아파트가 안전 문제로 전면 철거된다.

3일(현지시간) AP통신 등에 따르면 다니엘라 레빈 카바 마이애미데이드 카운티장은 지난 2일 건물 철거 명령에 서명했다.

플로리다주 서프사이드에 위치한 챔플레인타워 사우스아파트는 136채 중 55채가 무너진 상태다.

현재도 수색과 구조작업이 이어지고 있지만, 붕괴하지 않은 나머지 아파트가 구조대의 위험 요인으로 작용한다는 우려가 컸다.

라이드 자달라 마이애미데이드 소방서장은 이날 실종자 가족들에게 가능하면 빨리 건물을 철거할 계획이라면서 이르면 4일 철거가 이뤄질 수 있다고 전했다.

철거 준비에는 14시간가량이 소요되며 1~2층의 기둥에 구멍을 뚫은 뒤 기폭장치를 설치하는 방식으로 진행된다.

당초 이달 말로 예정된 철거 계획은 허리케인 엘사의 접근으로 앞당겨졌다.

플로리다 아파트 붕괴 사고로 현재까지 24명이 사망했으며 실종자는 124명이다.

당국은 지난달 24일 참사 발생 직후 발코니 등에 있던 40여명을 구조했지만, 이후 잔해를 치우며 이뤄지는 수색 작업에서는 단 한 명의 생존자도 나오지 못한 상황이다.

